Slovensko konkurenci na železnici nepustí. Státnímu dopravci chce prodloužit smlouvy až do roku 2030

video Události: Slovensko chce prodloužit smlouvy se státním železničním dopravcem do roku 2030

„Stát tím dál a dál podporuje monopol jedné společnosti a brání se pustit soukromý sektor na koleje Slovenské republiky,“ kritizuje opoziční poslanec zodpovědný za dopravu Miroslav Ivan (SaS).

„Výrazný vstup konkurence by znamenal zásadní ohrožení pro ZSSK, tedy státního dopravce. A to samozřejmě žádný ministr nevidí rád,“ říká analytik INESS Martin Vlachynský. Kromě vybraných spojů s Českem teď soukromý dopravce na Slovensku provozuje jen trať z hlavního města do Komárna – tímto dopravcem je český RegioJet.

Ten v minulosti provozoval i dálkové spoje mezi Bratislavou a Košicemi, loni ale tuto linku ukončil. Firma to vysvětlovala státními zásahy do vlakové dopravy na Slovensku. Na stejné lince totiž předtím obnovil provoz vlaků vyšší kategorie InterCity (IC) státní slovenský dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).