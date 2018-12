Trump s manželkou nečekaně navštívili americké vojáky v Iráku

Jak uvedl Bílý dům ve svém prohlášení, prezidentský pár odcestoval na neohlášenou návštěvu „pozdě během vánoční noci“, aby poděkoval vojákům za „jejich službu, úspěch a oběti“.

Podle agentury Reuters Trump během cesty řekl, že stažení vojáků z Iráku nemá v plánu. Tamní základna by podle něj mohla být použita v případě, že bude třeba něco podniknout v Sýrii. Pokud to bude potřeba, Američané mohou na Islámský stát zaútočit „tak rychle a tak tvrdě“, že „nebudou vědět, co se sakra děje“, řekl Trump novinářům.

Odchod amerických sil ze Sýrie oznámil prezident minulý týden ve středu s odůvodněním, že Islámský stát je tam už poražen. V reakci na toto rozhodnutí rezignoval ministr obrany James Mattis.

Trumpův krok šokoval i některé americké zákonodárce a spojence. Mnozí ho označili za zradu syrských Kurdů. Francie v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedla, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že Islámský stát byl sice oslaben, ale že je v Sýrii stále přítomen.