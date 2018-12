Zurabišviliová se přes protesty ujala funkce gruzínské prezidentky

Někdejší šéfka gruzínské diplomacie Salome Zurabišviliová se i přes protesty opozice oficiálně ujala funkce prezidentky Gruzie. Inaugurační ceremoniál se konal ve městečku Telavi zhruba 70 kilometrů východně od gruzínské metropole Tbilisi. Na hlavním tahu z hlavního města do Telavi se podle ruské agentury TASS policie střetla se stoupenci opozice, kteří do města mířili. Bezpečnostní složky dopravu do města omezily.