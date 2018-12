Otec útočníka ze Štrasburku: Sympatizoval s IS, i když jsem mu to rozmlouval

„Říkal například, že Daesh (IS) bojuje za správnou věc,“ řekl v rozhovoru otec Abdelkrim Chekatt, který je francouzsko-alžírského původu. Dodal, že se prý snažil svého syna přesvědčit, aby IS nepodporoval. „Copak nevidíš ta zvěrstva, jaká páchají?“ ptal se prý syna. Ten mu odpověděl, že to nedělají oni.

Ve francouzské televizi promluvila i matka podezřelého, která vyjádřila lítost a šok nad smrtí obětí. Podle televize France 2 jsou rodiče Chekatta už dlouho rozvedeni. Policie kvůli činu zadržela sedm lidí, včetně Chekattových rodičů a dvou sourozenců. Po výslechu je ale propustila. Ve vazbě nyní zůstává jediný člověk.