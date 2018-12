Egypt je auto, které musím znovu rozjet, vzpomíná na Mubarakův slib bývalý velvyslanec Izraele

Já jsem pobýval v Egyptě, když Mubarak nastoupil po (Anvaru) Sadátovi. Každý byl tehdy zvědavý na Mubaraka, co to je za člověka, jaký styl vedení bude prokazovat. Já jsem tehdy mluvil s jedním ze svých egyptských přátel a on mi řekl něco, co si pořád pamatuji. Řekl: „Egypt si musíme představit jako automobil. Prvním řidičem v našich časech byl Násir. A byl to neopatrný řidič, řídil divoce, a když skončil svou jízdu, bylo auto v příkopě a zablácené. Pak přišel Sadát a s ohromným úsilím se mu podařilo vytáhnout automobil zpátky na silnici. Teď přichází Mubarak a jeho úkolem je sedět na místě řidiče a rozjet se.“

Mám řadu vzpomínek. Když Sadát přijel v listopadu 1977 do Jeruzaléma, měl jsem příležitost s ním mluvit. Pořádali jsme tehdy konferenci v Tel Avivu, kde jsme diskutovali možnosti míru na Blízkém východě a podobně. Sadát přijel do Izraele, tak jsme mu poslali telegram, pogratulovali mu a vyjádřili naději, že jeho mise bude úspěšná a jejím výsledkem bude mír.

Vybavuji si fotografie z té překvapivé, nebo možná ne až tak překvapivé, návštěvy v Jeruzalémě. Sadát se na nich často usmíval. Byl to člověk, který měl vřelou povahu?

By to člověk, který cítil, že má misi. Byl nábožensky založený, jak víte, byl věřící. Když dorazil do Jeruzaléma, jedna z prvních věcí byla, že se šel pomodlit do mešity al-Aksá. Cítil se téměř jako poutník, který přijíždí do Jeruzaléma, aby vykonal něco, co může vykonat jen on. Tohle bylo pro něj typické.

Šlo o muže se silným egyptským vlastenectvím, pocházel z vesnice, měl blízko k venkovu. Uvědomoval si za sebou tisícileté egyptské dějiny. A on byl pokračovatelem těchto dějin. Trochu srovnával své poslání s faraóny. Ramses II. uzavřel po velké bitvě v Kadéši proti Chetitům první mírovou smlouvu v dějinách. On se vnímal podobně. Nejprve vyvolal válku, kterou svou optikou označoval za úspěšnou, a pak uzavřel jako první mír s Izraelem.

A Menachem Begin? Jak složité bylo pro politika Likudu a revizionistického sionistu být prvním izraelským státníkem, který uzavře mír s arabskou zemí a navíc vysídlí osady na Sinaji?

Jako člen Likudu neměl problém s uzavřením míru s Egyptem. Jako politikovi Likudu mu šlo o to, čemu říkal Erec Jisrael, tedy o onu biblickou zemi mezi řekou Jordán a Středozemním mořem, takže mír s Egyptem pro něj nepředstavoval takové riziko.

Potíž samozřejmě byla s detaily té mírové smlouvy, protože až do příjezdu Sadáta panoval v Izraeli konsenzus, že Izrael se nikdy nevrátí k předchozí hranici, že něco se musí vyjednat v otázce území. Begin ovšem rozuměl, že toto je neprůchodné. A akceptoval základní premisu této dohody, tedy území za mír. Návrat k mezinárodní hranici výměnou za plný mír.

Sadát měl mezi svými taky problém, protože v arabském světě byl konsenzus, že Izrael nemá právo na existenci. Sadát tak musel rozbít stávající podobu arabsko-izraelských vztahů a učinit něco, co do té doby bylo pro Araby i pro Egypťany nemyslitelné. Měl odvahu to udělat. Obě strany musely překonat komplikace s převládajícími doktrínami. Sadát to zvládl a Begin také.