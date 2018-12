Na severu Číny jsou i ovce černé od sazí. Zavírání dolů nepomáhá

Vláda chce do dvou let snížit podíl uhlí na celkové spotřebě elektřiny na 58 procent, což znamená desetiprocentní pokles za deset let. „Zavření dolů nám nepomohlo. Všude jsou popraskané zdi. Začalo to dávno, když se pustili do těžby,“ přibližuje pastevec Čang Chaj-pin z provincie Šan-si, jak mu těžba poškodila dům.

„Města v provincii Šan-si vůbec nejhůř prosazují zákony na ochranu životního prostředí a zatajují informace. Změny tam jdou pomalu,“ uvedl ředitel Institutu pro ochranu životního prostředí Ma Ťün. „Čínští inspektoři zkoumají doly, chemičky a skladiště a pátrají po prohřešcích. Za jediný den odhalili devatenáct firem, které neplní předpisy pro snižování smogu,“ říká zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.