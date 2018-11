Ozbrojenci zaútočili na čínský konzulát v pákistánském Karáčí, při přestřelce zemřeli dva policisté

Útočníci byli zabiti ještě před konzulátem

Šéf policie v Karáčí popřel zprávy, že se útočníci dostali do budovy konzulátu. Podle něj byli všichni tři zabiti ještě předtím, než se dostali do areálu. „Útočníci byli tři a všichni tři byli zabiti… Nedostali se ani do areálu. Pokoušeli se dostat do části, kde se vydávají víza,“ dodal.

Mluvčí Balúčistánské osvobozenecké armády na Twitteru zveřejnil fotografii tří mužů s balúčistánskou vlajkou, které označil za útočníky. „Byli to tři sebevražední útočníci. Zaútočili na čínskou ambasádu v Karáčí. Čína drancuje naše (přírodní) zdroje,“ napsal. Podle policie sebevražední útočníci použili vůz naložený výbušninami.

Pákistánský premiér Imran Chán označil útok za „spiknutí“ ve snaze narušit pákistánsko-čínskou strategickou spolupráci. Čína je blízkým spojencem Pákistánu. V rámci projektu nové Hedvábné stezky investuje Peking miliardy dolarů do pákistánské infrastruktury.