Nejméně čtyři mrtví při střeleckých útocích v USA. V Chicagu muž zabíjel v nemocnici

Krátce předtím zasahovali policisté přibližně o patnáct set kilometrů jinde – ve městě Denver. V tomto případě se podle svědků ozvalo přibližně šest výstřelů. Poté útočník nasedl do auta a z místa ujel. „Po čtvrté hodině odpoledne dostala policie zprávu o několikanásobné střelbě. Když přijela na místo, našla čtyři zasažené lidi. Z toho tři oběti byly převezeny do nemocnice. Čtvrtá útok nepřežila,“ uvedl mluvčí denverské policie Doug Schepman.

Střelba v Chicagu začala podle svědků na parkovišti před nemocnicí. Na místě zemřela jedna z místních doktorek. Podle vyšetřovatelů útočník oběť znal. Po vniknutí do budovy si už cíleně nikoho nevybíral. „Lidé seděli v čekárně. Najednou vstali a utíkali. Ochranka se nás snažila nasměrovat do pokojů a říkala, ať zamkneme dveře. Byl tam chaos. Prostě vešel do nemocnice a náhodně střílel,“ uvedl jeden ze svědků James Gray.

Trump zpřísnění zbraňových zákonů dál odmítá

Před necelými dvěma týdny bývalý voják zastřelil nedaleko Los Angeles v baru dvanáct lidí. S rodinami obětí se v pondělí setkal americký prezident Donald Trump. Ještě před incidentem v Denveru a Chicagu odpovídal na otázku novináře, co by udělal, aby se útoky se střelnou zbraní neopakovaly. „Je to velmi těžká situace. Děláme na hodně věcech už nějakou dobu. Trvá to déle, než by si mnozí přáli. Takové události jsou vždy smutné,“ prohlásil šéf Bílého domu.

Zpřísnění podmínek k získání zbraně prosazují demokrati, zatímco většina republikánů v čele s prezidentem Trumpem zůstávají proti. Za zpřísnění regulace prodeje zbraní se v posledních měsících ve Spojených státech konala řada demonstrací. Masové protesty zorganizovali na jaře studenti po střelbě na floridské škole, kde zemřelo sedmnáct lidí.