Nová Kaledonie zůstane francouzská. K referendu přišlo přes 80 procent voličů

Vrchol konfliktu představovala událost, při které Kanakové zavraždili čtyři francouzské vojáky a dalších 23 drželi jako rukojmí v jeskyni. Následný útok Francouzů stál život devatenáct Kanaků a dva vojáky.

V roce 1988 se proto oba tábory dohodly na ukončení násilí a uspořádání referenda. Nedělní výsledek přitom nemusí znamenat konec snah o nezávislost. Do roku 2022 se mohou konat další dvě taková referenda. Pokud by se Nová Kaledonie vyslovila pro nezávislost, stala by se první francouzskou koloní, která by se tak rozhodla, od Džibuti (1977) a Vanuatu (1980).

Už nyní Nová Kaledonie požívá značné míry autonomie, protože Francie postupně předává některé pravomoci úřadům v metropoli Nouméa. V roce 2011 se takto převedly policejní pravomoci, v roce 2012 organizace školství a v roce 2013 oblast občanského a obchodního práva. Ve francouzském parlamentu reprezentují území dva poslanci a dva senátoři.