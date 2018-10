V Itálii odsoudili 129 lidí kvůli vazbám na kalábrijskou mafii. Je mezi nimi i fotbalista Iaquinta

Osmatřicetiletý fotbalista Iaquinta, který pochází z Kalábrie, dostal trest dva roky vězení za ilegální držení zbraní. Prokuratura pro něj žádala trest šest let vězení. Jeho otce poslal soud do vězení na 19 let za členství v 'Ndranghetě.

Při odchodu ze soudní síně bývalý útočník Juventusu novinářům řekl, že je absolutně nevinný. „Naše rodina ani neví, co slovo 'Ndrangheta znamená. Zničili nám život absolutně za nic, jen proto, že pocházíme z Kalábrie,“ řekl Iaquinta. „Vyhrál jsem mistrovství světa a jsem pyšný na to, že jsem z Kalábrie,“ dodal fotbalista podle agentury ANSA. Řekl také, že se s otcem proti rozsudku odvolají.