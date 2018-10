Love story, jež plní britskou kasu. Harry a Meghan to s lidmi umí, královská rodina je globální značkou

Meghan se zde ujala role zastánkyně ženských práv. „Každý by měl mít příležitost získat vzdělání, které chce. Ale hlavně, na které má právo. A pro ženy a dívky v rozvojových zemích je to životně důležité. Poskytnout jim přístup ke vzdělání je klíčem k ekonomickému a sociálnímu rozvoji,“ podotkla vévodkyně ze Sussexu.

Zájem spatřit novomanžele nepolevil ani na Fidži. Šlo o první královskou návštěvu od vojenského převratu před dvanácti lety, kvůli kterému byla země na osm let vyloučena z Commonwealthu. „Jedna z největších hrozeb současnosti jsou nepochybně klimatické změny a všichni, kdo zde žijete, jste s touto hrozbou denně konfrontováni,“ upozornil Harry.

Rebel a rozvedená

Harry je bývalý rebel a milovník divokých večírků, ale také sportovec, voják a držitel řady cen za charitativní pomoc. Meghan je zase elegantní rozvedená bývalá herečka. Netradiční královský pár si i proto oblíbila řada lidí. „Zbožňuji královskou rodinu od svých osmi let. Sleduji je po celém světě. Nečekala jsem, že mě obejme, protože je to de facto proti protokolu. Bylo to úžasné,“ prohlásila jedna z fanynek India Brownová.

„Tento rod (Windsorů) vládne dlouho, zejména královna Alžběta se stala díky své dlouhé vládě velmi známou. Je to ale také tím, že sdílejí se světem své strasti i radosti – nejen ty politické, ale i ty rodinné. Jejich příběhy jsou veřejnosti dobře známé,“ okomentovala oblibu královské rodiny Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a Public Relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.