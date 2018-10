Amazon či Netflix budou muset nabízet více evropských děl

„Klasická média, jako je televize a rozhlas, již dnes musí plnit řadu povinností vůči svým divákům a posluchačům, které se dosud na poskytovatele služeb prostřednictvím internetu nevztahovaly. Hledali jsme vyvážené řešení mezi tím, co bychom si přáli, tedy kvalitní a bezpečný obsah, a mezi možnostmi poskytovatelů,“ uvedla k hlasování česká lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Dodala, že hlasování uzavřelo dvouletou diskusi o podobě revize směrnice, na jejíž přípravě se podílela.

Kvóty na evropská díla v katalozích streamovacích serverů mají za cíl podpořit evropskou kinematografii. Opatření ale mohou jednotlivé unijní země zmírnit, pokud nebude podmínkám možné dostát. Mírnější pravidla mohou členské státy také uplatňovat v případech, že servery budou mít jen nízkou sledovanost.

Limit minimálního podílu evropské tvorby v nabídce se týká společností, které poskytují placenou službu videa na vyžádání, což je obdoba internetové verze videopůjčovny. Tyto společnosti rovněž budou muset přispívat na rozvoj evropské audiovizuální produkce, a to buď přímými investicemi do takového obsahu, či platbami do národních fondů. Výše příspěvků by měla proporčně vycházet z tržeb služby videa na vyžádání v konkrétních unijních zemích.