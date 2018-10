Jelcin na tanku před 25 lety odrazil poslední pokus o návrat starých pořádků. Posílil i roli prezidenta

Parlament zbavil Jelcina funkce, armáda zůstala na jeho straně

Po neustálých půtkách Jelcin 21. září podepsal výnos, kterým rozpustil Nejvyšší sovět (parlament) zvolený ještě v sovětských dobách, a Sjezd lidových poslanců. Dalšími hlavními body dokumentu bylo vypsání předčasných voleb do nového zákonodárného sboru a také to, že do zahájení práce nového parlamentu bude země řízena prezidentovými dekrety a vládními výnosy.

Parlament kontroval tím, že Jelcina zbavil funkce prezidenta a novou hlavou státu jmenoval Alexandra Ruckého. Do centra Moskvy poté vyrazily stovky lidí.

Šéf parlamentu Ruslan Chasbulatov poté vyzval vojáky, aby neposlouchali Jelcinovy rozkazy, ale tehdejší ministr obrany Pavel Gračov ujistil Jelcina, že se na podporu armády může spolehnout. I západ vyjádřil plnou podporu Jelcinovi.