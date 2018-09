Nizozemské úřady zatkly sedm mladíků. Měli v plánu podniknout útok na veřejnou akci

Nizozemská policie odhalila spiknutí, jehož cílem měl být útok na akci velkého rozsahu, při níž by byla pravděpodobnost, že přijde o život značné množství civilistů. Policie proto zatkla na čtyřech různých místech celkem sedm mužů ve věku od 21 do 34 let. Pro svůj útok chtěli použít vesty s výbušninami, automatické zbraně a nálož v automobilu, napsala agentura AP.