Jsou Bert a Ernie ze Sezamové ulice gayové? Jeden z tvůrců o tom nepřímo rozpoutal debatu

„Čím dál tím víc přihlížíme k tomu, jak to vnímají a přivlastňují si diváci. Ještě někdy v 80. letech tady byla jakási slepota vůči orientaci postav. Dokonce když se podíváte třeba na skupinu Queen, která je typicky gay nebo queer, tak jsme v té době nechápali, že to tak je. Všímáme si toho mnohem víc, a to pak do těch děl vkládáme. Ale v zásadě si myslím, že to tam není. Prostě, že to je naše nové vidění těch věcí, protože to dřív bylo neutrální,“ říká filmový kritik Kamil Fila.