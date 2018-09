Kim a Mun letos potřetí spolu. Jásání přivítalo jihokorejského prezidenta na summitu v KLDR

Koreanistka: Návštěva byznysmenů je porušením sankcí

Mun Če-in se tento týden na summitu se svým severokorejským protějškem Kim Čong-unem pokusí oživit pozastavené rozhovory mezi KLDR a Spojenými státy o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

„Domnívám se, že na summitu může být dojednán hlavně obsah denuklearizace, tedy jakými kroky by přesně měla být vedena. Severní Korea se ale jistě nebude bavit pouze o tom, co by měla dělat ona. Bude chtít slyšet, co by dělaly Spojené státy, pokud by nastoupila na cestu denuklearizace,“ podotkla předsedkyně česko-korejské společnosti Jana Chamrová.