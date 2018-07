Babiš by měl říct, co komunisté za podporu vlády dostanou, uvedl vlivný europoslanec Weber

„Je velmi smutné, že se komunisté poprvé od roku 1989 dostávají zpátky k rozhodujícím politickým pozicím. Odpovědná je za to nová vláda. Žádáme premiéra Babiše, aby vnesl do tohoto politického kroku transparentnost a řekl veřejnosti, co za to komunisté dostanou,“ řekl Weber, kterého například server Politico označuje za nejvlivnějšího europoslance.

Na získání důvěry Babišovy vlády reagovaly také světové tiskové agentury. Například agentura AFP píše, že jde o první českou vládu s podporou komunistů od pádu železné opony v roce 1989, a připomíná, že Babiš čelí obviněním z dotačního podvodu.