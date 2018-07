Vytažení prvního chlapce z jeskyně byl pro ostatní stimul, míní záchranář. Muskův nápad je podle něj sci-fi

„Thajský případ nemá obdoby,“ hodnotí Novák situaci v zatopené jeskyni. „Jiné je to v počtu. Jiné je to ve skupině složené z dětí, takto daleko se turisté většinou nedostávají. Když se někdo tak hluboko dostane, tak se předpokládá, že je to speleolog, může se mu to stát, ale je jinak psychicky vybavený,“ podotkl.

„Jestli to byla náhoda, nebo jestli trenér tušil, co dělá, to by teď byla spekulace. Jediné, co je potřeba, je zachovat klid a věřit, že vás někdo najde, že voda nebude stoupat dál. Možná byla výhoda velké skupiny. Horší je, když jsou dva. Když jeden propadne panice, velmi rychle ji na druhého strhne. Tady byla skupina kamarádů s trenérem, mohli komunikovat, malinko to zlehčovat,“ uvedl Novák.

Po několika dnech se podařilo celou skupinu najít živou. O víkendu začala záchranná operace – z jeskyně se podařilo dostat za první dva dny osm dětí. Začalo se nejprve se slabšími chlapci. Novák by volil jiný přístup „Pravděpodobně bych zvolil staršího a silnějšího jedince, aby riziko na první průnik bylo menší než se slabším jedincem, který v případě problémů snáz podlehne stresu,“ podotkl.

František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd podotýká, že kdyby se záchranná operace uskutečňovala delší dobu, je dobré nejdřív evakuovat slabší jedince. „Kdyby to totiž trvalo déle, slabší by mohli trpět nejrůznějšími problémy, které tam ještě mohou vzniknout,“ vysvětlil.

Novák: Jako první bychom zkusili nosítka s maskou

Člen Speleologické záchranné služby si každopádně myslí, že obrovským impulsem pro chlapce muselo být, když se vrátil potápěč s tím, že první chlapec je venku. „Oni tak věděli, že to jde. Obrovsky se zvedlo sebevědomí a důvěra v to, že to dokážou,“ řekl.

Chlapce vždy doprovázejí dva členové záchranného týmu. První potápěč nese kromě své vzduchové láhve také láhev pro dítě. Chlapci mají na hlavě celoobličejovou masku. Zezadu pak chlapce jistí další potápěč.

Nápadů, jak uvězněné evakuovat, bylo několik. Například od amerického miliardáře Elona Muska to byla malá ponorka, která by pomohla chlapce přepravit ven. „Hodnotím to jako science fiction. Když si představíme, že mají potíže projít, sundávají si lahve ze zad, mají je před sebou,“ upozornil Novák.