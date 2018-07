Londýn chce kvůli nové otravě novičokem informace z Ruska. Kreml o žádosti neví

„Není mi nic známo o nějakých výzvách (adresovaných Británií Rusku v souvislosti s novým incidentem),“ uvedl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. Reagoval tak na dopolední rozhovor náměstka britské ministryně bezpečnosti Bena Wallace, v němž vyzval Rusko, aby poskytlo detailní informace k útoku nervově paralytickou látkou novičok v Salisbury před čtyřmi měsíci.

V této souvislosti Peskov připomněl, že pokud jde o Salisbury, Rusko Británii navrhovalo provést společné vyšetřování této události, ale nedostalo se mu žádné odpovědi. „Ty výzvy se bohužel vstřícnosti nedočkaly,“ konstatoval mluvčí.

„Ruský stát by tuto špatnost mohl napravit, mohli by nám říci, co se stalo, co udělali, a zaplnit některé významné mezery, které se nyní snažíme vyjasnit,“ řekl Ben Wallace. „Oni (Rusové) jsou ti, kdo mohou doplnit klíčová vodítka k tomu, aby lidé byli v bezpečí,“ dodal.

Opět novičok. Jen v Amesbury místo Salisbury

Britský pár byl nalezen v sobotu v bezvědomí v domě ve městě Amesbury, které leží nedaleko Salisbury, kde byli 4. března objeveni právě otrávení Skripalovi. Podle výsledků expertních testů i tato dvojice byla vystavena působení stejné nervově paralyzující látky jako bývalý ruský agent a jeho dcera.

Pětačtyřicetiletý muž a o rok mladší žena, podle přátel Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, jsou nyní hospitalizováni ve stejné nemocnici v Salisbury jako na jaře Skripal a jeho dcera. Podle policie se nikdo další vykazující stejné symptomy zatím neobjevil. Policisté rovněž zatím nevědí o ničem, co by naznačovalo, že pár byl vystaven působení smrtícího jedu úmyslně. Policie prošetřuje, jak se dva lidé dostali do kontaktu s nervově paralytickou látkou.

O hospitalizovaných se uvádí, že spolu žijí několik měsíců, příležitostně užívají drogy a jsou oba nezaměstnaní. Zatím není nic známo o tom, že by měli nějakou spojitost s Ruskem či tajnými službami.