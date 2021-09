ANO k tématu Covid-19

Během jarní covidové vlny se velmi osvědčilo plošné testování ve firmách. Zejména průmysl se proto podílel na řešení problému, nikoli na jeho vzniku. Pokud by se situace výrazně zhoršila, znovu tento nástroj obnovíme.

Umožníme nejzranitelnějším skupinám naočkovat se 3. dávkou, čímž posílíme jejich odolnost před případnými dalšími vlnami.

Neplánujeme zavádět plošné povinné očkování pro naše občany. Opakovaně se snažíme přesvědčit váhavé, ale boj s pandemií stojí i na osobní odpovědnosti každého z nás, nikoli na represi státu.

Jakmile to bude možné, seženeme vakcíny pro věkové skupiny pod 12 let. Očkování bude ale vždy na dobrovolném rozhodnutí rodiče a nebude podmínkou pro vstup do školy.

Nechceme znovu uzavírat služby a provozy. Případné omezení budeme podnikatelům kompenzovat.