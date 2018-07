Filmový postřeh: 53 válek válečného reportéra na domácí frontě

Oba spolu začínali jako reportéři. Pak se vzali, přišly děti a Anka zůstala doma. Vytvářela svému muži zázemí, které na frontě nutně potřeboval, aby válečné hrůzy psychicky zvládal. Jenže mu nedošlo, že jeho žena, kterou rodinná péče náhle odřízla od akčního psaní i od reportérského adrenalinu, v domácnosti trpí. Ba co víc, noří se do depresí a paranoických stavů. Není schopná se postarat o děti, permanentně sleduje válečné zpravodajství v televizi, jestli nezahlédne v některém záběru svého muže. Dokonce tvrdí, že jí muž volal, že nežije.

Video of Film Trailer: 53 wojny / 53 Wars

Filmařům se podařilo vystavět intenzivní, vyspělý potrét ženy, která prochází peklem války v sobě samé. Jde o psychologickou sondu do duše manželky, nevědomky v sobě nesoucí válečné útrapy od Afghánistánu, Čečenska, Iráku k novým konfliktům, aniž by na území bojů vstoupila. I to může být důkazem, že nám vzdálená válka může ublížit víc, než si dovedeme představit.

Česká kinodistribuce se pustí do 53 válek od října letošního roku.