Uvědomovali jsme si, jak důležité je najít oběti, vzpomíná hasič, který zasahoval na Grand Zero

„Spousta vzpomínek přichází na mysl a jsou to většinou špatné vzpomínky. Musím o tom často mluvit, protože jsme v ten den přišli o celou řadu civilistů, požárníků i policistů,“ vrací se do minulosti Manahan, který se k troskám WTC dostal krátce po zřícení druhé věže.

Práce hasičů se změnila

Hasiči představovali více než třetinu obětí útoků, přímo v troskách budov jich zahynulo 343. Manahan také připomněl, že řada jeho kolegů si ze zásahu odnesla dlouhodobé zdravotní následky, někteří z nich museli odejít do předčasného důchodu. Po 11. září se změnila i práce sboru.

„Naše práce musela přihlížet k realitě, že se mohou udát podobná neštěstí tohoto rozsahu. Začali jsme měnit procedury a školení, spolupracovat s dalšími odděleními a s hasiči jak z USA, tak z celého světa,“ popsal Manahan s tím, že zásadní změnou bylo uvědomění si, že je třeba být připraven v kterýkoliv okamžik zasahovat jeden či dva dny kontinuálně.

Vzpomínal také, že se celý svět po 11. září semkl. „Byl to skvělý pocit, i když ta tragédie byla nesmírná. Naše generace tím byla poznamenaná. Víme najednou, že se můžeme zbavit politických rozdílů, učinit to, co je správné, a že v tom budeme semknuti,“ uzavřel vzpomínky na dvacet let staré události.

