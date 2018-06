Zahrada u vizovického zámku bude mít novou podobu. Vrátí se ke kořenům

V moderním francouzském stylu

Se změnami se počítá už delší dobu. Už dnes se při náhradní výsadbě zahradníci vracejí k původním druhům. „Snažíme se ale najít odolnější druhy. Zajímavé je, že jsme již vrátili topoly, které se vykácely ve 30. letech 20. století. Tvořily pomyslnou osu klasicistního areálu,“ dodala Pluhařová.

Obnova zahrady bude probíhat po menších částech, získat peníze na kompletní obnovu je podle kastelánky obtížné. Jako první by se měla do prostoru vrátit clonící stěna mezi hlavní cestou a zahradou, práce na ní by měly začít nejpozději v příštím roce. V současné době se pracuje na dokončení studie pro obnovu zahrady.

Vizovický zámek nechal vystavět v polovině 18. století olomoucký kanovník Heřman Hannibal z Blümegenu v tehdy moderním francouzském stylu. Dnes je národní kulturní památkou. Zámek původně obklopovala zahrada o jedenácti hektarech, později se zmenšila na polovinu. Náklady na obnovu zahrady zatím vyčíslené nejsou.