Střelec zasáhl v Kladně tři chlapce, nejspíš vzduchovkou. Policie žádá o pomoc s hledáním

K ohlášené střelbě vyjížděli policisté do parku mezi ulicemi Leoše Janáčka a Václava Rabase. Střely zasáhly chlapce, kterým je 14 a 15 let. Poblíž bylo nejméně dalších pět dětí, které nebyly podle mluvčí zraněny.

„Dostal ‚šlupu‘ do nohy. Nejdřív si myslel, že ho švihl kamarád klackem, ale pak se podíval a měl tam díru, trochu mu z toho tekla krev. A pak to dostal i druhý a ještě třetí kamarád, ten to měl zaseklé do boty,“ popsal svědek střelby Štěpán Prokop.

Policie případ šetří jako trestný čin výtržnictví. „Pachateli hrozí až dva roky za mřížemi,“ řekla mluvčí.

„Aby se podařilo výtržníka zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události,“ dodala. Veškeré informace k případu mohou lidé policistům sdělit na kladenské služebně, případně na telefonu 974 873 500. Využít mohou i bezplatnou linku 158.