Zámek Pyšné princezny čekají rozsáhlé opravy. Platit se budou hlavně z evropských fondů

Na zámku v Telči se natáčely pohádky jako Pyšná princezna nebo Princezna ze mlýna. Po konci turistické sezony však do zámecké zahrady nepřijedou filmaři, ale dělníci. I díky penězům z evropských dotací začnou památku opravovat.

Práce se nevyhnou ani hlavnímu nádvoří, rekonstruovat se musí řada prvků. „Fasády i kanalizace, bude se kopat vodovod a elektrika,“ vyjmenovává správkyně depozitáře telčského zámku Lucie Norková.

Změny se dočkají i prohlídkové trasy uvnitř zámku. Na zdobený kazetový strop z 16. století průvodci nezapomínají návštěvníky upozornit, není ale v dobrém stavu. „Kazetový strop a dřevěné trámy nad ním se budou také restaurovat, protože jsou napadeny červotočem,“ potvrdila Norková.

Obnovu státních zámků Telč a Uherčice dnes slavnostně zahájili předseda vlády A. Babiš a generální ředitelka NPÚ N. Goryczková. Práce si v příštích několika letech vyžádají přes 320 milionů korun a budou z 85 procent hrazeny z prostředků EU 🇨🇿🇪🇺 ➡️https://t.co/ndOpGu6IRN pic.twitter.com/NzOR51Tron — NPÚ (@PamatkovyUstav) July 20, 2018

„Statika je tady narušena hned na několika místech, je potřeba to vyspravit, hlavně dřevěné stropy,“ doplnil ji kastelán zámku Bohumil Norek. Rekonstruovat se ale budou i prostory, do kterých návštěvníky prohlídková trasa zatím nezavede, například zámecký pivovar.

Opravy by měly co nejméně zasáhnout do původního stavu. „Budeme opravovat elektriku a pak lokálně konzervovat a opravovat,“ řekla manažerka projektu oprav Jana Chmelová. I park, kde pyšná princezna Krasomila házela míč princi Miroslavovi, nezůstane bez úprav. Renovovat se bude kašna i arkády.