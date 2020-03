Policie odložila případ posprejované mešity v Brně

Policisté věc vyšetřovali od 3. ledna, a to jako poškození cizí věci. Pokud se objeví nové důkazy či skutečnosti, je možné vyšetřování znovu otevřít.

Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi (Muneeb Hassan Alrawi) ČTK tehdy řekl, že útok na mešitu přichází po delší době klidu. „Policii jsme to oznámili, jakmile jsme to zjistili. Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku,“ řekl Alravi.