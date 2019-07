Chyby v dokonalosti. V brněnské Industře vystavuje výtvarník Jan Poupě

Pravidelnost tvarů autor nepřenesl pouze na plátna. „Tohle je asi nejvíc imaginativní objekt, který jsem kdy vytvořil. Snaží se v člověku vyvolat otázku, proč je to takhle uzpůsobené. A já jsem doufal, že divák nalezne nějaké řešení. Buď že je to model světa, kde jsou upravené jevy nebo nějaká fyzikální pravidla, nebo že je to jenom nějaký způsob zobrazování, jenom nějaká jiná mapa, protože každá mapa je nějakým způsobem deformovaná,“ vysvětlil Poupě.

Co je vlastně realita a nakolik ji autor upravil, se tedy budou muset diváci vydat zjistit sami. Mají na to celý měsíc.