Je zemský ráj na dohled? Divadlo Reduta cestuje časem a nahlíží do budoucnosti

Svědky tří příběhů zasazených do blízké i tisíce let vzdálené budoucnosti se můžou stát návštěvníci brněnského Divadla Reduta. Umožní jim to inscenace Zemský ráj to na dohled? Pod dohledem šéfa činohry Martina Františáka ji vytvořili tři mladí režiséři.