Příroda ustoupila kluzišti. Koruny stromů přišly o listí, které by padalo na led

„Dopředu jsme to konzultovali s dendrologem, ten nám doporučil metodu, kterou by to bylo dobré dělat. Byla to ruční práce, dělalo to několik desítek lidí,“ řekla mluvčí úřadu Brno-střed Kateřina Dobešová.

Politici z magistrátu ale se zvoleným postupem nesouhlasí. „Ta věc je neuvěřitelná. Byla provedena bez vědomí a souhlasu správce. Existují jiné způsoby, jak zabránit, aby listí padalo do kluziště. Třeba speciální sítě, kterými se obalí koruna,“ uvedl náměstek primátora Martin Ander (Zelení).

Veřejná zeleň města Brna šla dál. Chce, aby správnost postupu prověřila inspekce životního prostředí. Aktuálně ale podle nezávislého odborníka stromům žádné nebezpečí nehrozí.

Poslední cesta listí stromů na Moravském náměstí. Proč ho odstranili? Vadí to stromům? Co na to politici a veřejnost na sociálních sítích? Dnes večer v @UdalostiBrno pic.twitter.com/wgmg6fnxBZ — Jakub Vácha (@Vacha_CT) October 26, 2018

„V současné době je ukončena vegetace, to je zcela zřejmé. Akáty jsou teplomilné rostliny, listy shazují později, ale neublíží to,“ vysvětlil Jan Šamánek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. S podobným postupem se ale dosud nesetkal. „Vidím to poprvé. Stromu to neublíží, ale nebudí to dobrý dojem,“ dodal.

Nejde o první kontroverzi spojenou s kluzištěm u sochy moravského markraběte Jošta. Minulý rok kritice čelila reklama na kluzišti, provozovatel dealerovi aut dovolil na kašnu postavit luxusní vůz. Po pár dnech provozu a po vlně kritiky ho ale odtahová firma odvezla.