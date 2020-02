Budoucnost budějovického letiště? Najděte investora a nabídněte mu pozemky, radí experti

„V opozici s tím, jaké peníze se vynakládají například na zajištění dopravní obsluhy v kraji každý rok, jsou peníze investované do tohoto projektu, který bude za několik let zlatým vejcem Jihočeského kraje, zanedbatelné,“ prohlásil Zimola.

Problém je v tom, že případný investor nebude podle odhadů příštích dvacet až třicet let na provozu samotného letiště vydělávat. Podle poradců by proto měl kraj nabídnout strategickému partnerovi k podnikání také okolní pozemky, které kraj v minulosti nakoupil a které jsou komerčně zajímavé.

S tím nesouhlasí zastupitel kraje i města Martin Kuba (ODS). „Kdyby to byly vaše peníze, tak by si to člověk ve firmě nikdy nedovolil. To je opravdu trochu krizová situace,“ prohlásil. Podle něj se mělo se strategickým partnerem jednat od začátku.

ODS už začátkem února uvedla, že zájem o provoz letiště má jen jedna firma; vedení kraje přitom mluvilo o třech společnostech. Podle ODS je ale nabídka jen jedna a navíc pouze ve fázi předběžného jednání. „Je to indikativní, nezávazná nabídka. Navíc stejná společnost se už o to zajímala na kraji před rokem,“ uvedl Kuba.

Letiště je od června 2019 ve zkušebním provozu, naplno by mělo začít fungovat podle loňského vyjádření zástupců kraje koncem roku 2020. Loni evidovalo 4214 vzletů a přistání, z toho 370 mezinárodních. Od letošního ledna zahájilo zkušební provoz i v noci.

Čistý obrat společnosti v roce 2018 byl téměř 50 milionů, provozní zisk 2,2 milionu korun. Výnosy společnosti pokryly předloni 32 procent provozních nákladů.

Bývalé vojenské letiště v Plané zabírá plochu 300 hektarů, v areálu je kolem 120 budov. V ČR je pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem: v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.