České Budějovice už nechtějí dotovat Jihočeské letiště. O prodeji svého podílu jednají s krajem

Hlavním důvodem, proč se chce město zbavit svého podílu ve společnosti, je i to, že kromě podílu mu nepatří pozemky ani budovy. Z chystaného pronájmu okolních parcel, který kraj připravuje, by tak nic nezískalo.

Příspěvky z městské kasy do letiště naopak rok od roku rostou. Magistrát už do firmy poslal skoro dvě stě milionů korun. Příští rok by měl přihodit dalších více než sedmdesát milionů.

„To už jsou částky, které si město umí představit využít daleko smysluplněji ve prospěch obyvatel a potřeb města,“ řekl primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO).