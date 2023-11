V Jindřichově Hradci startuje modernizace čističky, vyjde na stovky milionů korun

„První etapa potrvá dvacet měsíců a v mezidobí budeme sledovat legislativní vývoj, který není zcela ukončen, a budeme podle toho reagovat. Výhled nákladů (na další etapu) je sto milionů, ale s ohledem na možná náročnější kritéria, která bude muset čistírna splňovat, se to vyšplhá až na 150 milionů korun,“ řekl jindřichohradecký starosta Michal Kozár (ANO).

Modernizace čističky zahrnuje například opravu dílčích stavebních objektů, výměnu automatických strojních česlí na odtoku, nové svozové jímky, úpravu aktivačních nádrží včetně technologie na dávkování síranu železitého a další zásahy. „Pročištění by mělo být kvalitnější,“ doplnil starosta.

Na čistírnu jsou napojeni obyvatelé Jindřichova Hradce i místních částí. Využívá ji i řada firem, které ve městě sídlí. Modernizace zvýší kapacitu čistírny, z níž teče voda do Řečičky, Nežárky a následně do Lužnice. Čistírna patří městu a provozuje ji vodárenská společnost ČEVAK.

Mluvčí ČEVAK Jitka Kramářová ČT řekla, že se počítá také s tím, že kal, který vzniká při čištění odpadní vody, se bude přeměňovat na bioplyn, což zároveň zvýší energetickou soběstačnost čističky. Zároveň ujistila, že obyvatele města přestavba zařízení nijak neomezí.

Starosta: Výběrové řízení se táhlo

Modernizaci ČOV město připravovalo několik let. „Výběrové řízení se setkalo na úvod s připomínkami a námitkami a dlouho se táhlo. Po roce jsme jej rušili a museli opakovat. A až nedávno se nám ho povedlo dotáhnout do zdárného konce. Vždycky, když vyhlašujete výběrové řízení, tak existuje riziko, že tam uchazeči najdou něco, co tam mohu rozporovat. Mají na to právo a nelze jim ho zpochybnit,“ popsal jindřichohradecký starosta.

Město chce získat evropskou dotaci z operačního programu životní prostředí. Může představovat až 30 procent z celkových způsobilých výdajů, ale zároveň maximálně 25 milionů korun.