Stacionář Slunečnice v Děčíně se chce rozšířit. O peníze žádá dárce v on-line sbírce

Ve Slunečnici v Děčíně učí dospělé klienty s postižením samostatnosti a připravují je na život, a to už čtvrt století. „Každý klient má své limity. Někomu to trvá kratší a někomu delší dobu. Je to o tom, aby se naučili samostatně jezdit MHD, aby znali čísla autobusů a věděli, kde vystoupit,“ popsala asistentka v sociálních službách Jana Kmochová.

Službu si pochvalují i samotní klienti. Problém je ale v tom, že v současném nájmu už není prostor na to, aby se zařízení mohlo dále rozšiřovat. Navíc není vůbec jisté, jak dlouho by ve stávajících prostorách mohl stacionář dále fungovat.

„Nikdy nevíte, jestli majitel změní nějaký svůj záměr s tím objektem, jestli si vymyslí, že teď se pustí do nějaké rekonstrukce, případně ten objekt prodá,“ nastínila ředitelka a předsedkyně Slunečnice Děčín Ludmila Podrábská.

Prostory jsou, ale chybějí peníze

Slunečnice si už dokonce nové prostory vybrala. Nachází se v budově, ve které má momentálně kanceláře. Klienty sem ale zatím stěhovat nemůže. „Ten objekt i se zahradou stojí 13,5 milionu. My ve sbírce potřebujeme dosáhnout aspoň na čtyři miliony, abychom mohli získat úvěr od banky,“ vysvětlila Podrábská.

Zatím je v internetové sbírce asi pětina z celkové částky čtyři miliony korun. Peníze chce organizace vybrat do konce letošního roku. Následně by chtěla objekt koupit, zrekonstruovat a poté tam nastěhovat své klienty.