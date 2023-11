Kapacita je, personál nikoli. Domov pro seniory v Jihlavě nemůže obsadit všechna místa

V jihlavském domově důchodců by mohlo bydlet až 138 seniorů, zatím se jich nastěhovalo devadesát. Další klienty ale zařízení přijmout nemůže. Chybí mu totiž asi třicet pečovatelek. „Někdo si to zkusí a buď ve zkušební době, nebo po některé úvodní lekci odchází,“ vysvětluje ředitelka Sociálního centra Kraje Vysočina Martina Matějková.

Práce pečovatelky totiž není snadná. „Musíme je přemístit z lůžka, do lůžka, obstarat všechny hygieny, oblečení. Takže tahle práce je hodně náročná. Někdy víc psychicky než fyzicky,“ vypráví pečovatelka Radka Voráčková.

„Třeba mě osobně to naplňuje, ale je to nedoceněné a bylo by fajn dostat přidáno,“ doplňuje aktivizační pracovnice Tereza Hausvaterová. Pečovatelky zde mají základní hrubou mzdu okolo 25 tisíc korun. S příplatky například za víkendy a noční směny zhruba třicet tisíc.

Zkrácené úvazky

Pečovatelek je tak málo a klientů přibývá. Jenom za poslední tři roky se na Vysočině počet lidí nad 65 let zvýšil o šest tisíc. „Musíme začít uvažovat nově. Budeme půlit dvanáctihodinové směny a budeme nabízet půlené a zkrácené úvazky,“ nastiňuje Matějková.

„Jsem přesvědčený, že do budoucna bude situace opravdu vážná. Že to bude chtít nějaké systémové řešení, protože prostě vidíme, že lidé nebudou,“ má jasno krajský radní pro sociální oblast Jan Tourek. Podobná je přitom situace i v dalších velkých městech.