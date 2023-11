Šestnáct zaměstnanců společnosti pečující o drogově závislé v Ostravě podalo výpověď

Ladislav Fabián pracuje ve společnosti ze všech zaměstnanců nejdéle – od roku 1997, kdy ji město Ostrava založilo. Výpověď podává poprvé.

„Dlouhodobě jsme si stěžovali na našeho ředitele, pana Martina Chovance, na způsob jeho řízení, na problémy, které se objevovaly opakovaně v oblasti personálních otázek, ekonomických otázek i odborných otázek,“ popsala situaci vedoucí doléčovacího centra Renarkon Eva Otýpková.

Chovanec uvedl, že s pracovníky často a pravidelně komunikuje. „Máme měsíční, týdenní, skoro denní porady. Tyto informace tam nezaznívají, hysterie a toto, co dnes slýchávám, zaznělo z popudu, že nebyla prodloužena smlouva kolegyni, jejich dobré známé, protože si neplnila pracovní povinnosti,“ uvedl.

Podle odcházejících zaměstnanců jde ale pouze o jeden z důvodů. „Zval si jednotlivé zaměstnance, kteří vyjádřili svou nespokojenost, tlačil na ně na setkáních, křičel na ně, ponižoval je,“ tvrdí Otýpková. To Chovanec popírá. „Já jsem člověk vzdělaný, mám padesát let. Myslíte si, že toto mám zapotřebí, takový způsob chování? Jsem slušně vychován, vedu si to v určitých mezích,“ reagoval.

Služby v ohrožení?

Celkem se výpověď rozhodlo podat šestnáct zaměstnanců. Podle nich to může ohrozit chod některých služeb. „Dvě pobytové služby, to je terapeutická komunita Renarkon v Podolánkách v Čeladné a doléčovací centrum v Ostravě. Jedná se o služby s nadregionální působností. Až třicet klientů se může ocitnout bez možnosti bydlení,“ řekla Otýpková. A ohroženo by podle zaměstnanců mohlo být i terapeutické centrum, které klienti navštěvují i večer nebo o víkendu.

S tím ale vedení nesouhlasí. „Služby určitě ohroženy nebudou, protože služby budou kontinuálně zajištěny dál tak, jak mají být – odbornými pracovními silami,“ ujistil Chovanec.