Praha otevřela tramvajovou trať mezi Divokou Šárkou a Dědinou. Ostrý provoz začne v pondělí

Nová linka by měla podle městské části Praha 6 výrazně zlepšit pravidelnost autobusové i individuální dopravy v Evropské ulici. Jezdit by tady měly tramvaje 20 a 26.

💬 TISKOVÁ ZPRÁVA | Nová tramvajová trať Divoká Šárka – Dědina je ode dneška v provozu, na Dědinu začnou od pondělního rána jezdit linky č. 20 a 26



Trať o délce 2,3 kilometru s pěti páry zastávek vede z nynější smyčky v zastávce Divoká Šárka po Evropské a poté zahýbá do Vlastiny ulice. Na konci kolejí na sídlišti Na Dědině vznikne parkovací dům pro 290 aut, který nahradí parkovací místa, která zanikla kvůli stavbě. Bude fungovat pro rezidenty v režimu modrých zón. Termín stavby parkovacího domu zatím není znám.

V dalších týdnech se u trati ještě budou provádět dokončovací práce, uvedla městská část. Do listopadu by tam mělo být vysazeno například 170 stromů. Kvůli neprůchozím chodníkům pak bude do prosince uzavřený jízdní pruh do centra, a to od devíti do osmnácti hodin.