Na pražském letišti nově zajišťuje taxislužbu Uber, cestující se musí cenu dozvědět předem

Okolo úterní desáté hodiny dopoledne byly čekací doby na taxi proměnlivé. Pro některé přijelo auto do pěti minut, jiní čekali i dvacet. „Logistika v podstatě a najíždění aut do pruhů by se možná daly zlepšit,“ okomentoval šéf české pobočky Uber Štěpán Šindelář.

„Kompletně měníme model taxislužby letiště a asi by bylo naivní domnívat se, že vše poběží stoprocentně od první minuty,“ poznamenal člen představenstva Letiště Praha Jakub Puchalský.

Jedna z možností, kterou mohou lidé využít k objednání taxi z letiště, je klasická aplikace Uber. Pokud ji využít nechtějí, mají k dispozici kiosky, které je spárují s řidičem pomocí speciálního kódu.