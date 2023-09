Hasiči ve Lhotsku na Zlínsku likvidují rozsáhlý požár hospodářské budovy

Oznámení o požáru přijali hasiči okolo 04:00. Na místě zasahují čtyři profesionální a dobrovolné jednotky. „V době příjezdu hasičů byla požárem zasažena střecha a jedno podlaží budovy. Hasiči ihned zahájili hasební práce, a to pomocí čtyř hasebních proudů s využitím výškové techniky. Jakmile to situace dovolila, rozřezali část střechy, aby se více dostali do půdních prostor,“ uvedla mluvčí.

Příčina vzniku požáru není známa, zjišťuje ji vyšetřovatel hasičů. Vyčíslena zatím nebyla ani vzniklá škoda.