Chlapec přežil zásah bleskem. Bez následků je i díky laické první pomoci

Blesk chlapce zasáhl na táboře u Velkého Újezdu večer 24. července během bouřky. Na místo jako první přijeli dobrovolní hasiči z Velkého Újezdu. „Provedli jsme zapojení automatického defibrilátoru. Myslím, že každý to cítí, prožívá, že to není nic obvyklého, naštěstí nás bylo šest, tak jsme se mohli střídat,“ popsal velitel dobrovolných hasičů a zároveň profesionální hasič Jan Polcer. Dobrovolní hasiči se na místě střídali při resuscitaci až do příjezdu profesionální jednotky a záchranářů, které v hůře přístupném terénu navigovali, aby k místu dojeli co nejrychleji.

V posádce záchranné služby byl tehdy i lékař ostravské fakultní nemocnice. „Když jsme dorazili na místo, probíhala laická resuscitace. Zahájil ji už vedoucí tábora a zdravotník, pokračovali dobrovolní hasiči,“ popsal lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava Martin Kutěj. Právě to byl podle lékařů stěžejní okamžik v záchraně chlapcova života. „Pokud nezačnou s resuscitací svědci události, tak dojezd záchranné služby bývá delší, než kolik vydrží nejchoulostivější buňka v těle – ta mozková,“ vysvětlil lékař.