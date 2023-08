Hradec Králové má dohodu o stadionu, k odehrání sobotního zápasu zbývá ještě kolaudace

Zhotovitel podle něj předpokládá, že 2. srpna by mohl disponovat dílčí kolaudací stavby. Ta by za podmínek ve schválené dohodě umožnila odehrání fotbalového utkání 5. srpna na dokončovaném stadionu. „Díky této dohodě jsme výrazně blíž tomu, že se v sobotu fotbal odehraje na domácí půdě. Finální rozhodnutí by podle správce stavby mělo padnout ve středu, nejpozději ve čtvrtek. Musíme také stále počítat s tím, že stavba bude ke dni převzetí nejspíš vykazovat mnoho vad a nedodělků, jejichž odstraňování bude trvat ještě několik měsíců,“ dodal Řádek.

V následujících dnech by tak město mělo převzít část stavby, která umožní odehrání fotbalových zápasů. „Jednou z nezbytně nutných podmínek je dílčí kolaudace stavby, kterou by zhotovitel mohl mít k dispozici druhého či třetího srpna,“ upřesnil Vinklář.

V případě, že by se ligové utkání 5. srpna nemohlo na stadionu odehrát, znamenalo by to pro klub podle vedení města značné problémy. Hradec by musel podle předpisů FAČR odehrát celou podzimní část ligy na stadionu v jiném městě. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků.