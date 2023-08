Strahovské koleje už rok bojují se štěnicemi, podle studentů ale hmyz v pokojích zůstává

„Na patře se dělal preventivní postřik, protože se v budově objevily štěnice. Za čtrnáct dní jsme je měli u nás na pokoji,“ vzpomíná Petr Šťovíček, dvaadvacetiletý student Fakulty stavební. Na Strahově bydlí druhým rokem.

„Štípanců jsem měl pár, byly to takové malé červené tečky. Štvalo mě hlavně to, že když jsem každý víkend přijel domů, musel jsem kufry nechávat před dveřmi a všechno prádlo šlo hned do pračky, aby se štěnice nedostaly k nám. Člověk je pak paranoidní, má pocit, že po něm stále něco leze,“ dodává Šťovíček. Celkem napočítal čtyři postřiky, po každém ale štěnice na pokoji opět objevil.

Čtyři ošetření nestačila ani pokoji, na kterém bydlí jednadvacetiletý student Fakulty elektrotechnické Richard Randák. „Přestal jsem věřit, že se kdy štěnic zbavíme. Proto jsme se s dalšími čtyřmi nebo pěti spolužáky rozhodli přestěhovat do areálu na Podolí,“ přiznává.

„Vedení kolejí bere tento problém velmi vážně. Aktivně spolupracujeme s odborníky z Hygienické stanice hlavního města Prahy a Státního zdravotního ústavu. Na základě této spolupráce průběžně upravujeme postupy dezinsekční firmy,“ reaguje Vodička.