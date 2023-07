Pracovník pneuservisu přispěchal na pomoc lidem v hořícím domě. Podle hasičů jim zachránil život

David Studnica, který pracuje v pneuservisu v sousedství, reagoval okamžitě, když uslyšel volání o pomoc a spatřil, že z objektu na Rumišti stoupá dým. Lidem uvězněným uvnitř pomohl vytrhnout železnou mříž ve zdi, a potom se je snažil dostat ven.

„Pán byl vlezlý do půlky v okně, ten šel jednodušeji. Slečna byla pod oknem, tu jsem držel za ruku, vůbec jsem nic neviděl, do očí mi šel kouř,“ popsal. Po pěti minutách úsilí přijeli i hasiči, kteří mu pomohli.

Jejich mluvčí Jaroslav Mikoška ale zdůraznil, že úsilí Davida Studnici bylo klíčové pro to, že se požár obešel bez obětí. „Muže z okna zachránil, ženu držel do našeho příjezdu v ruce a držel s ní kontakt. My jsme pak pokračovali v záchraně,“ doplnil Mikoška.