Psi, kteří napadli dívku na Plzeňsku, projdou převýchovou. Policie případ stále vyšetřuje

„Bylo to závažné poranění končetiny, mírně i ztrátové, naštěstí se hojí velmi dobře,“ řekl k případu ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

Psi měli zřejmě nedostatek socializace

Zranění způsobil dívce jeden ze dvou rotvajlerů, kteří utekli majiteli. Obě zvířata převzal spolek RTW z Oseka na Rokycansku. Podle jeho předsedkyně Hany Doubkové psi výcvik dobře zvládají a jsou schopni socializace.

Rotvajleři měli zaútočit na dívku po tom, co zvedla telefon a chtěla se s nimi vyfotit. Do té doby prý nebyli agresivní. „Psi zřejmě neunesli nápor emocí. Oni sice jsou kontaktní, mají rádi lidi, ale problém je, že nebyli na takový kontakt zvyklí,“ vysvětlila Doubková.

Přes den byli zavření v kotci, večer a v noci hlídali areál firmy. „Málo socializace, spíš skoro žádná nebo jen s těmi zaměstnanci. A žádná výchova,“ dodala. Práce na výchově rotvajlerů bude zřejmě trvat půl roku. Doubková je přesvědčena, že pak mohou najít nového majitele. Ten původní je spolku daroval.

„Je to hrozný průšvih, protože je napadená malá holčička. Hrozně mě to mrzí. Už se to nikdy nesmí stát,“ řekl bývalý majitel rotvajlerů Karel Lorenc. Policie případ stále vyšetřuje, zatím nikoho neobvinila. Majiteli hrozí v případě prokázání viny až dva roky vězení.