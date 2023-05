Odpady se v Biskupicích na Prostějovsku zpracovávat nebudou. Investor od záměru ustoupil

Místo starých hal pro dobytek měla vzniknout v zemědělském areálu na okraji Biskupic nová hala na zpracování odpadů. Vyrábělo by se tam z nich palivo využitelné v teplárnách. Místní obyvatelé ale byli proti. „Celý ten záměr se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a není tu možné skládkovat cokoliv, co by mělo dopad na kvalitu vod. Dalším faktorem je, že v těsné blízkosti toho záměru je bytová zástavba,“ popsala členka spolku Ochrana životního prostředí Biskupic a okolí Martina Krestýnová.

Kromě místních obyvatel se proti záměru postavili také zastupitelé Biskupic. Vedení soukromé společnosti poslali otevřený dopis. Dokument podpořilo svým podpisem také dvaatřicet zastupitelů z okolních vesnic.

Změna postoje firmy

Investor si nakonec svůj záměr rozmyslel. „Po zralé úvaze se společnost FCC Česká republika rozhodla dokumentaci EIA k záměru na výstavbu linky v Biskupicích na Prostějovsku nepodávat,“ sdělila mluvčí FCC Česká republika Kristina Jakubcová. Bez posudku vlivu stavby na životní prostředí nemůže továrna vzniknout.

„Je to obrovská radost, protože je to takové zadostiučinění nejen spolku, ale všem obyvatelům Biskupic i okolí, že se to povedlo a že ten život tady nebude narušen,“ řekla Krestýnová.

Nakládání s odpady vnímají obyvatelé jako téma dalších let. Podle členů spolku Ochrana životního prostředí Biskupic je řešením Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, která má pro města a obce likvidaci odpadu zajišťovat. Nedávno z ní vystoupil Prostějov, který uvažoval nad tím, že by odpadky likvidoval právě v nedalekých Biskupicích.

„Společnost FCC, tak jak máme poslední informace, bude vozit odpad na zpracování do Přerova, nebo do Brna, kde už takovou výrobnu mají. Takže počítáme s tím, že ta varianta je pro nás pořád ve hře,“ řekl náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko)

Druhou možností, která je zatím ve fázi úvah, jsou vedlejší Mostkovice. V průmyslovém areálu za obcí by chtěl investor vybudovat odpadové centrum s technologií plazmového zplyňování. Speciální postup by měl garantovat nulové vypouštění zplodin. „Udělali před měsícem první kontakt. Chtěli nás seznámit s tou technologií a chtěli vědět, jaký bude ohlas lidí. Když to začali prezentovat, tak se pár přítomných lidí vzbouřilo a museli jsme to předčasně ukončit,“ řekl starosta Mostkovic Jaroslav Peška (nestr.).

Další jednání by mohlo být na podzim. Nové zařízení nemůže vzniknout bez souhlasu zastupitelů. Současný územní plán s ním totiž nepočítá.