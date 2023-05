Za výbuch domu v Koryčanech dle znalce možná mohla technická porucha

Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí Šípkovi dva roky až osm let vězení. Šípek dříve řekl, že potrubí před neštěstím omylem navrtal. Svého činu litoval, uvedl také, že se snažil explozi zabránit. Majitelkou domu byla Šípkova žena, manželé ho opravovali.

Znalec Jiří Ledvina u soudu přiblížil, že elektroinstalace mohla být namáhána delší dobu. „Krabička mohla být ‚načnutá‘, mohlo se to dít déle, ale že byl velký proudový odběr, byla velká intenzita, začalo to žhnout,“ nastínil Ledvina. Nebylo to podle něj způsobeno tím, že by někdo do elektroinstalace úmyslně zasahoval. Podle znalce Petra Lepíka mohl výbuch iniciovat jistič nebo vypínač.

Náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Petr Ošlejšek řekl, že kontrolní zpráva při posuzování zásahu hasičů od příjezdu až po výbuch nezjistila nic, co by bylo v rozporu nebo se odklonilo od běžného postupu.