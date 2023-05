Ústecký soud začal řešit případ úhynu stovek zvířat na farmě v Měděnci

František Horn u soudu řekl, že se cítí nevinen. Je vzděláním ekonom, jediný společník podniku. Uvedl, že dobytku nerozumí, proto zaměstnává lidi, aby se o něj starali. Odmítl, že by se úmyslně dopouštěl týrání zvířat. „O ničem jsem nevěděl,“ zdůraznil u soudu. Ekochov CMN má hospodářství také v Petlerech a Nepomyšli. Horn řekl, že do Měděnce na kontroly jezdil, ale mezi dobytek nechodil.

Stádo Horn svěřil Antonínu Hajzlerovi, jeho úkolem bylo o něj pečovat, uvedl obžalovaný jednatel. O problémech se podle svých slov dozvěděl na podzim 2021 od jednoho z pracovníků. Hajzlera propustil a sehnal nového zootechnika. Situace měla podle něj nějakou setrvačnost, v květnu 2022 byla již stabilizovaná. „Je mi celé situace líto, trápí mě to, kdybych o tom věděl, nikdy bych to nedopustil,“ řekl s tím, že mu je třiasedmdesát let a má ještě další firmu a nebude odpovídat na dotazy soudu.

Za úhyn zvířat prý mohli krkavci

Soudce následně přečetl dřívější výpověď Hajzlera, který se jednání neúčastnil. V ní uvedl, že za úhynem většího množství zvířat mohli krkavci, kteří skot napadali, dobytek měl přístup k vodě, měl dostatek krmiva i podestýlky, netrpěl nemocemi.

Případ se vztahuje k roku 2021 a částečně 2022. Trestní oznámení podala kvůli chovu v nevhodných podmínkách, zanedbání veterinární péče, omezování výživy a napájení Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj. Provedla několik desítek pitev uhynulého dobytka, který skončil v kafilérii v Podbořanech na Lounsku.

O „otřesných“ podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ – obránci zvířat. „Jedna věc je, jaké hrozné podmínky na Měděnci zvířata měla, druhá, jak dlouho trvalo, než se něco začalo dít,“ řekla novinářům Vendula Brabcová z organizace. „Lidé nám to hlásili někdy v červnu 2021, upozornili jsme příslušný úřad a ještě na jaře 2022 tam umíraly krávy,“ uvedla.

Zvířata trpěla hladem a žízní

Státní zástupce Tomáš Skála v obžalobě popsal stav zvířat, u kterých byla provedena pitva. Uhynulé krávy, jalovice a býci byli vyhublí, ve střevech neměli nic, některá zvířata byla nemocná, časté byly změny na srdci, což byl důsledek vyčerpání organismu. Ze stavu těl vyplynulo, že zvířata strádala, trpěla hladem a žízní, nebyla jim poskytnuta veterinární péče ani péče po porodu. Mezi kadávery byla kráva s teletem uvázlým v porodních cestách.

Krajská veterinární správa (KVS) chovateli uložila pokuty přes půl milionu korun. Ředitel KVS Daniel Macháček ČTK letos v březnu řekl, že situace v chovu se radikálně změnila, z pohledu veterinárního dozoru je na místě už všechno v pořádku. Kontrolu v daném chovu si naplánovali pracovníci KVS i na letošní rok. Firma mimo jiné přišla o status ekofarmy a o státní dotace.

Další jednání u soudu se uskuteční 18. a 19. září. Soud předvolá Hajzlera, vyslechnout chce zaměstnance, znalce a přečíst listinné důkazy. Jednání nařídil ještě na začátek října.