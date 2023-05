Soud zmírnil trest instruktorce za popálení dětí na táboře

V srpnu 2019 dělaly vedoucí na závěr tábora s třiadvaceti dětmi rozdělenými do skupinek chemický pokus zvaný faraonův had, při které se smíchá cukr se sodou, směs se vsype do popela, polije lihem a zapálí. Při hoření se formuje tělo pěnového hada. Při druhém kole pokusu na posledním z pěti stanovišť se stalo neštěstí. Napoprvé se pokus uspokojivě nepovedl, proto se ženy rozhodly ho zopakovat. Při pokusu ale vzplál líh a popálil tři děti.

Nejvíce byla zasažena tehdy šestiletá dívka, kterou oheň popálil na 43 procentech těla a ponese si doživotní následky. Vedle ní oheň popálil na dvou a pěti procentech těla osmiletého chlapce a stejně staré děvče.

„Hrubé podcenění situace“

„Pokus jako takový není nebezpečný, ale opakování bylo velkou chybou. Ani jedna si neuvědomila, že v minulosti jej dělaly několikrát v místnosti, teď poprvé jej prováděly venku, na slunci, v jiných podmínkách. Došlo k hrubému podcenění situace. Skořená informovala Skočilovou, že podle ní je popel v pořádku, dostatečně vyhaslý. To byla chyba, na základě které se rozhodly k opakování pokusu. Pak došlo k tomu, k čemu došlo,“ sdělil k pochybení Skořené předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger.