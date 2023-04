Policisté našli ve Svitávce dva mrtvé, pátrají po ozbrojeném muži

Podezřelý muž je z Blanenska a je mu 47 let, uvedla policie. Vypadá na 45 až 50 let. Je vysoký 160 až 180 centimetrů. Policie na Twitteru uvedla, že by se měl pohybovat v autě Suzuki Jimny, později oznámila, že hledané vozidlo bylo nalezeno opuštěné v lese nedaleko Boskovic.

Po Pavlu Konečném policisté pátrají v souvislosti s nálezem dvou mrtvých v obci Svitávka. Podle informací serveru iDNES.cz byla dvojice zastřelena. Svědkyně, která si nepřála uvést své jméno, serveru sdělila, že se střílelo ve čtvrt na osm ráno poblíž stavebnin v ulici Černovice.

„Bývalý přítel neunesl rozchod, a když žena nastupovala za domem do auta, aby odjela do práce, zastřelil ji i jejího plnoletého syna,“ cituje iDNES svědkyni. Střelce ani jeho oběti osobně neznala.

Na místě byla i záchranná služba. „Ráno jsme do Svitávky vyjížděli. Naší pacientkou v místě byla mladá žena, ošetřili jsme ji pro akutní stresovou reakci. Po této kontrole a ošetření a ponaučení, co dělat v případě zhoršení stavu, jsme ji ponechali na místě,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.