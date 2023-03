Tři muži souzení za 12 let starou vraždu vyhazovače v Karlových Varech vinu odmítají

Státní zástupce žaluje dvaačtyřicetiletého Jana Štěpničku, že přesvědčil o rok mladší kamarády Petra Pávka a Jana Telekiho, aby zabili třiatřicetiletého muže. Předal jim i peníze na pořízení zbraně. Muži podle spisu vylákali 2. října 2011 oběť, svého kamaráda, do autoservisu, kde ho Pávek čtyřikrát zezadu střelil do zad a hlavy. Mrtvolu zabalenou v koberci pak odvezli do lesa, odhodili do příkopu a přikryli dřevem, polili benzinem a zapálili, tvrdí státní zástupce. Od Štěpničky pak podle něj dostali každý dvě stě tisíc korun.

Všichni obžalovaní u soudu vinu odmítli. „Znovu chci uvést, že s případem nemám nic společného. Tonda (oběť vraždy) byl můj kamarád, znala ho celá moje rodina. Byl to rodinný přítel, choval moje děti. A mě opravdu ničí, že mě někdo viní z jeho vraždy,“ řekl u soudu Teleki, jehož obžaloba viní z vylákání oběti a z účasti na odstranění těla.

Usmrcený muž byl prý jeho dlouholetý kamarád, chodili spolu na ryby. Tvrdil, že policie mu při vyšetřování případu nabídla, že když bude ve věci vypovídat, propustí ho a v případu bude figurovat jen jako svědek. Obvinil policii, že do spisu uvedla nepravdivé, účelové, zavádějící a překroucené informace. „Ve spisu jsem nenašel žádný důkaz o tom, že mám něco s vraždou kamaráda společného,“ řekl Teleki.