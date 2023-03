Základní škole v Prušánkách praskají zdi. Budovu rozhýbalo nestabilní podloží

Po stěnách školy se rozrůstají víc než tři desítky větších či menších prasklin. Podle vedení školy a statika se tam zatím žáci učit mohou. Některé učebny jsou ale už uzavřené.

„Uzavřeli jsme učebnu hudební výchovy a fyziky. V dílnách už byly praskliny tak velké, že jsme je museli uzavřít už v prvním pololetí, vybourat příčky a nahradit je sádrokartonovými,“ popsal ředitel školy Jakub Horňák.

Do školy chodí dvě stě padesát dětí z Prušánek a sousedního Josefova. „Věřím vedení školy, starostovi a místostarostce, že jsou děti v bezpečí. Sami tam mají děti, určitě by je tam nedali, kdyby to mohlo spadnout,“ poznamenala matka žáka 2. třídy Martina Maršálková.

34 menších a větších prasklin se rozrůstá po stěnách školy v Prušánkách na Hodonínsku. Budova má totiž nestabilní jílové podloží. Podle statika se tam zatím učit může, ale rekonstrukce je nevyhnutelná. Žáci se proto příští rok přesunou do provizorní kontejnerové školy. pic.twitter.com/1ZOL2OapEY — Petr Minařík (@Minarik_CT) March 29, 2023

Budova je pod neustálou kontrolou

„Škola je bezpečná za daných podmínek. Denně musíme kontrolovat stav trhlin. Kdyby se rozšiřovaly, vyfotíme, pošleme statikovi a ten to posoudí,“ řekl starosta Prušánek Zbyněk Němeček (Piráti). U všech trhlin podle něj dochází k pohybům, některé se rozšiřují, jiné smršťují, budova se hýbe.

Podle posudků statiků a geologů je hlavním problémem jílovité podloží, které je třeba stabilizovat. „Základním prvkem statického zajištění bude mikropilotáž,“ řekl starosta.

Postavit novou školu by bylo dražší

Statické zajištění přijde na sedmdesát milionů korun. „Zbourat a postavit novou školu za takovou cenu není možné. Není to ani pětina toho, co stojí nová budova. Ta původní má podle odborníků velkou hodnotu, potřebuje jen staticky zajistit,“ poznamenal starosta.

Hlavní práce budou trvat nejméně půl roku. Na místě současné tělocvičny vyroste na rok provizorní montovaná škola z buněk. Podobné problémy řeší i škola v Rajhradicích. Děti se tam nemohou učit už dva roky. Výuka je v nové tělocvičně a budově staré školy.